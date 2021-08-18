Суд Києва арештував 19-річного юнака, який побив фотокореспондента на акції «Нацкорпусу»

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Печерський районний суд міста Київа на засіданні в середу, 18 серпня, арештував 19-річного Микиту Губського — він брав участь у побитті кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного після акції протесту під Офісом президента, яку проводив «Нацкорпус».

Губський перебуватиме в СІЗО 60 діб. Іншого нападника, 17-річного мешканця Львова, суд відправив під домашній арешт до 15 жовтня. Адвокати будуть подавати апеляції.

За напад хлопцям загрожує до 5 років позбавлення волі, але в поліції зазначили, що при винесенні вироку суд може врахувати каяття і матеріальну компенсацію витрат на лікування журналіста.