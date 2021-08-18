«Ми повинні дати їм можливість сформувати уряд». Британія припускає, що за 20 років «Талібан» змінився

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Начальник Генштабу Великої Британії Нік Картер заявив, що «Талібан» сьогодні може бути зовсім іншим, ніж 20 років тому. Він припускає, що їм можна «дати шанс» хоча б тому, що вони вперше заявили про те, що стануть публічними та вийдуть з тіні.

Про це пише Reuters.

Він розповів, що вже спілкувався з колишнім президентом Афганістану Хамідом Карзаєм, який, за словами Картера, зустрінеться з талібами в середу, 18 серпня.

«Ми повинні бути терплячими і зберігати спокій, ми повинні дати їм можливість сформувати уряд і показати свої повноваження. Можливо, цей «Талібан» відрізняється від того, який люди памʼятають з 90-х років», — сказав Картер, пояснюючи, що таліби — це не однорідний рух, адже там є представники різних течій і багато молоді.

Услід за главою Генштабу премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що «висновки щодо талібів треба робити з огляду на їхні дії, а не слова».

«Ми будемо судити про цей режим, виходячи з того, який вибір він зробить, і з його дій, а не слів, з його ставлення до тероризму, злочинності й наркотиків, а також із доступу гуманітарної допомоги і з права дівчат отримувати освіту», — заявив Джонсон, виступаючи в парламенті, який відкликали з літньої перерви 18 серпня для обговорення ситуації в Афганістані.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель також заявив, що ЄС «доведеться говорити» з лідерами фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який фактично захопив владу в Афганістані. Утім, це не означає офіційного визнання їхнього правління.

Нагадаємо, 17 серпня, у середу таліби дали першу публічну пресконференцію. За словами одного з представників радикальної організації «Талібан», лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто.

Одним з основних спікерів був прессекретар талібів Забіхула Муджахід. Він звернувся до мешканців Афганістану і запевнив, що вони в безпеці. Те саме стосується і жінок: «Усі наші сестри, усі наші жінки в безпеці. Наш Бог, наш Коран каже, що жінки — дуже важлива частина нашого суспільства». Муджахід додав, що якщо афганські жінки продовжать жити за шаріатом, «вони будуть дуже щасливими і зможуть працювати». Також таліби мають намір включити всі верстви суспільства в новий уряд.