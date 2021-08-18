На Гаїті після землетрусу обрушились зливи та повені. Рятувальники призупиняли пошуки жертв катастрофи

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Кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті сягнула 1 941 жертви. Пошуково-рятувальні роботи відновились після того, як тропічна буря «Грейс» принесла у країну проливні дощі та повені.

Удар стихії припав саме на південно-західну частину країни, яка найбільше постраждала від землетрусу, повідомляє Reuters.

За даними рятувальників, в результаті землетрусу магнітудою 7,2 за шкалою Ріхтера постраждало щонайменше 9 915 людей. Багато гаїтян досі вважаються зниклими безвісти або ж перебувають під завалами будинків.

Найбільшу кількість жертв, як йдеться в останньому звіті Управління цивільного захисту Гаїті, зафіксовано на півдні країни — 1 597 осіб.

У департаменті Гранд-анс від землетрусу загинуло 205 осіб, в департаменті Ніппо — 137 осіб, в Північно-Західному департаменті — ще двоє жертв.

Складності ситуації додає те, що наразі Гаїті перебуває у політичній кризі через смерть президента Жовенеля Моїза.

Нагадаємо, біля узбережжя Гаїті зафіксували землетрус магнітудою 7,2. Магнітуда перевищила показники, зафіксовані під час землетрусів 2010 і 2018 років, коли загинули близько 300 тисяч людей.