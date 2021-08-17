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Зеленський підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.

Про це Офіс президента повідомив у вівторок, 17 серпня.

Конкурсна комісія має розмістити на сайті президента оголошення про проведення конкурсу. Комісія складається з семи членів. У Зеленського запевнили, що троє з них є відомими та поважними міжнародними експертами, а ще четверо — провідними національними правниками України з визнаним рівнем компетентності.

До складу конкурсної комісії увійшли:

Відповідно до закону про Конституційний суд, президент може призначити до КС за своєю квотою шістьох людей. Нагадаємо, що 27 березня Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».