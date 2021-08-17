Зеленський підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.

Про це Офіс президента повідомив у вівторок, 17 серпня.

Конкурсна комісія має розмістити на сайті президента оголошення про проведення конкурсу. Комісія складається з семи членів. У Зеленського запевнили, що троє з них є відомими та поважними міжнародними експертами, а ще четверо — провідними національними правниками України з визнаним рівнем компетентності.

До складу конкурсної комісії увійшли:

Мірослав Вижиковський, доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Республіки Польща (2001—2010), член Panel 255 — дорадчого органу Євросоюзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій ЄС;

Дмитро Кухнюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу й адвокатури Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Дмитро Лук’янов, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Олександр Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор, академік Нацакадемії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького;

Спиридон Флагоітіс, професор, директор Європейської організації публічного права;

Богдан Футей, доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій США;

Артем Янчук, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Відповідно до закону про Конституційний суд, президент може призначити до КС за своєю квотою шістьох людей. Нагадаємо, що 27 березня Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».