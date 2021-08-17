Нова Зеландія запроваджує локдаун через одного хворого на коронавірус. Це перший випадок за пів року

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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

У Новій Зеландії запроваджують національний локдаун після того, як в одного чоловіка виявили коронавірус. Це перший випадок захворювання за останні шість місяців.

Про це повідомляє BBC.

Пацієнт — 58-річний чоловік з міста Окленд. Коронавірус у нього виявили 12 серпня. Окленд буде на карантині тиждень, а решта країни — три дні. Прибережне місто Коромандел, в якому побував заражений, закриють на 7 днів. Загалом є щонайменше 23 місця, де хворий чоловік контактував із людьми.

Премʼєр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що потрібні найжорсткіші правила четвертого рівня: закриття шкіл, офісів і всіх підприємств, працюватимуть лише екстрені служби. Такі рішучі дії вжили через побоювання щодо більш заразного та смертоносного штаму «Дельта».

Новій Зеландії вдалося ліквідувати вірус усередині країни, її міжнародні кордони залишаються закритими ще протягом щонайменше 6 місяців. Однак у країні дещо повільно розгортається кампанія з вакцинації: тільки 18,7% людей повністю вакциновані, 33% отримали одну дозу (для порівняння: у Канаді цей показник становить 64,1%).