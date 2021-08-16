Канада дозволила імпорт цуценят з України. Його забороняли рік тому після загибелі 38 собак на борту МАУ

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Richard Burlton / Unsplash

Канада дозволила імпорт з України цуценят віком до 8 місяців і запровадила нові вимоги, які стосуються документів та щеплень від сказу.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомила Державна служба України з питань захисту споживачів.

Одна з вимог — офіційний ветеринарний лікар країни походження собаки має засвідчити, що та народилася в розпліднику, який відповідає певним критеріям щодо здоровʼя тварин. Відтак цуценята повинні мати сертифікат від офіційного ветеринара країни, ним же підписаний.

Крім цього, усі собаки до 8 місяців, яких везуть до Канади на перепродаж або для передачі власнику, повинні бути вакциновані проти сказу принаймні за 28 днів до ввезення. Мінімальний вік на момент експорту до Канади має становити 16 тижнів.

Нагадаємо, що в червні 2020 року на борту авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» загинули 38 цуценят. Через загибель тварин поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за статтею 299 ККУ — жорстоке поводження з тваринами. А МАУ розпочала службове розслідування та відсторонила від роботи директора з вантажних перевезень. У звʼязку з цим інцидентом Канада заборонила імпортувати з України цуценят віком до 8 місяців.