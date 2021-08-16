Танцівник Дорофєєвої, якого побив працівник УДО, вийшов із коми
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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zhenja_goncharenko / Instagram
Танцівник шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, 22-річний Євген Гончаренко після побиття біля нічного клубу Києва вийшов із коми.
Про це співачка повідомила у своєму Instagram.
«Говорила з мамою Жені. Женя сьогодні прокинувся. Як і що далі — буду тримати в курсі», — написала вона.
Зазначимо, Гончаренко пробув у комі 15 днів. Тепер на нього чекають операція та реабілітація.
- У ніч проти 1 серпня співачка Надія Дорофєєва написала у соцмережах, що коли її колега Євген Гончаренко разом із друзями вийшов із клубу, невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцівника в обличчя, після чого той впав і вдарився головою об паркан. У хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
- Нападником виявився 28-річний працівник Управління державної охорони. Його особу одразу встановили та затримали. ДБР оголосило йому підозру в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
- 3 серпня Голосіївський районний суд Києва заарештував співробітника Управління державної охорони на 60 діб. Також його звільнили з лав УДО.