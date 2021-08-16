Танцівник Дорофєєвої, якого побив працівник УДО, вийшов із коми

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zhenja_goncharenko / Instagram

Танцівник шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, 22-річний Євген Гончаренко після побиття біля нічного клубу Києва вийшов із коми.

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

«Говорила з мамою Жені. Женя сьогодні прокинувся. Як і що далі — буду тримати в курсі», — написала вона.

Зазначимо, Гончаренко пробув у комі 15 днів. Тепер на нього чекають операція та реабілітація.