Апеляційна палата ВАКС залишила екссуддю Чауса під домашнім арештом

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

У понеділок, 16 серпня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про домашній арешт екссудді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса.

Про відхилення апеляційної скарги повідомив адвокат підозрюваного Ростислав Кравець.

«Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення — без змін», — зазначив адвокат.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого дому.