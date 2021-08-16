У КМДА пройшли обшуки. У Києві можуть припинити працювати евакуатори

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Увечері 13 серпня Національна поліція провела обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. У звʼязку з цим у Києві можуть тимчасово припинити роботу евакуатори.

Причина — непрозоре ціноутворення за транспортування автомобілів на спецмайданчики, повідомили в КМДА.

За інформацією «Бабеля», за результатами обшуків сімом людям оголосили підозри — з них один представник приватної компанії, решта — посадовці. Підозри оголосили заступнику директора — начальнику управління, главі всіх інспекторів і чотирьом інспекторам.

За словами джерела «Бабеля», який близький до київської влади, це може зупинити роботу евакуаторів у місті.

«Зараз неясно, що буде з людьми, яким оголосили підозри: чи будуть їх усувати, чи обиратимуть їм запобіжний захід. Виходить, що практично нікому відповідати за евакуацію, тому приватні евакуатори, найімовірніше, працювати не будуть», — говорить співрозмовник «Бабеля». При цьому він уточнив, що, можливо, комунальна евакуація буде працювати, але це до 10 евакуаторів.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив деталі справи. За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА залучив керівництво інспекції з паркування та підлеглих інспекторів і запровадив схему: безпідставно евакуйовували припарковані авто. Забрати їх можна було лише після оплати «штрафів», сума яких була вдвічі більшою за офіційну. Щоденно ділки мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали авто. Щоб виконувати «денний план», вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак «Дорожні роботи».