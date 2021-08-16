Держсекретар США Блінкен відповів на лист кримчанина Бессарабова, якого Росія відправила до колонії

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УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен відповів на лист бранця Кремля, українця та севастопольського журналіста Олексія Бессарабова, який наразі перебуває у російській колонії. З дозволу рідних Бессарабова «Радіо Свобода» публікує окремі уривки з цього листа.

Бессарабов написав листа у травні, напередодні візиту Держсекретаря до України. Блінкен у відповідь запевнив його та інших українців – політичних бранців Кремля, що «Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян».

«Політично мотивовані переслідування мешканців Криму через їхню політичну позицію, етнічне походження чи релігійні погляди є абсолютно неприйнятними», — йдеться в листі.

Олексій Бессарабов TASS \ TASS via Getty Images

Блінкен наголосив: «Знайте, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати Росію звільнити усіх українських політв’язнів, яких вона незаконно утримує, аби Ви та інші політв’язні знову повернулися на свободу, возз’єдналися зі своїми близькими та продовжили життя в суверенній демократичній Україні».