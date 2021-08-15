В Іспанії зафіксували температуру +47,2 градуса за Цельсієм. Це може стати рекордом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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K. Mitch Hodge / Unsplash
В Іспанії зафіксували температуру +47,2 градуса за Цельсієм, що може стати новим рекордом країни.
Про це повідомляє Associated Press.
Державне метеорологічне агентство Іспанії зафіксувало потенційний новий рекорд у місті Кордова і населеному пункті Монторо цієї суботи, 14 серпня. Якщо ця температура підтвердиться, то рекорд липня 2017 року (+46,9 °С) буде побито.
Сильна спека прийшла на південь Іспанії всього через кілька днів після того, як на Сицилії зафіксували +48,8 °С. Цей показник також очікує підтвердження і може стати найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованою в Європі.
Поточний рекорд Європи — +48 °С в Афінах в 1977 році.
- Вчені причиною рекордних показників спеки називають зміни клімату. Цього літа спека спровокувала масштабні лісові пожежі в більш ніж 10 країнах, а температурні рекорди фіксували навіть в Лапландії.
- В цілому липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі з початку спостережень.