В Іспанії зафіксували температуру +47,2 градуса за Цельсієм. Це може стати рекордом

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В Іспанії зафіксували температуру +47,2 градуса за Цельсієм, що може стати новим рекордом країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Державне метеорологічне агентство Іспанії зафіксувало потенційний новий рекорд у місті Кордова і населеному пункті Монторо цієї суботи, 14 серпня. Якщо ця температура підтвердиться, то рекорд липня 2017 року (+46,9 °С) буде побито.

Сильна спека прийшла на південь Іспанії всього через кілька днів після того, як на Сицилії зафіксували +48,8 °С. Цей показник також очікує підтвердження і може стати найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованою в Європі.

Поточний рекорд Європи — +48 °С в Афінах в 1977 році.