З наступних Олімпійських ігор виключили три види спорту

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Facebook / НОК України та олімпійська команда

Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024, що відбудуться у Парижі, опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі — з нього виключили ряд видів спорту.

Про це свідчить інформація на сайті змагань.

З переліку виключили карате, бейсбол та софтбол, однак зʼявиться інший новий вид спорту — брейкданс. Оргкомітет заявив, що програма остаточна й не підлягає змінам.

Раніше президент Всесвітньої федерації карате Антоніо Еспіноса наполягав на тому, що цей вид спорту має повернутися на Олімпійські ігри на постійній основі. Еспіноса сказав Міжнародному олімпійському комітету: «Ми показали світові, що карате — унікальний вид спорту. Карате — це вид спорту, який вимагає особливої ​​спортивної підготовки і особливої ​​техніки. Це те, що ми можемо запропонувати олімпійському руху, тому що це відповідає олімпійським цінностям».

Зазначимо, що карате вперше було представлене на Олімпійських іграх — 2020 у Токіо. Тоді Україна завоювала срібну медаль (Анжеліка Терлюга) та бронзову (Станіслав Горуна).