З наступних Олімпійських ігор виключили три види спорту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / НОК України та олімпійська команда
Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024, що відбудуться у Парижі, опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі — з нього виключили ряд видів спорту.
Про це свідчить інформація на сайті змагань.
З переліку виключили карате, бейсбол та софтбол, однак зʼявиться інший новий вид спорту — брейкданс. Оргкомітет заявив, що програма остаточна й не підлягає змінам.
Раніше президент Всесвітньої федерації карате Антоніо Еспіноса наполягав на тому, що цей вид спорту має повернутися на Олімпійські ігри на постійній основі. Еспіноса сказав Міжнародному олімпійському комітету: «Ми показали світові, що карате — унікальний вид спорту. Карате — це вид спорту, який вимагає особливої спортивної підготовки і особливої техніки. Це те, що ми можемо запропонувати олімпійському руху, тому що це відповідає олімпійським цінностям».
Зазначимо, що карате вперше було представлене на Олімпійських іграх — 2020 у Токіо. Тоді Україна завоювала срібну медаль (Анжеліка Терлюга) та бронзову (Станіслав Горуна).
- Українську збірну на Олімпіаді в Токіо представляли 153 спортсмени, що було найменшою кількістю атлетів на Літній Олімпіаді в історії незалежної України. Загалом Україна здобула 19 олімпійських медалей — 1 золото, 6 срібних та 12 бронзових медалей. Це краще, аніж на попередній Олімпіаді в Ріо (11 медалей), але менше, ніж за всі інші. У медальному заліку збірна України посіла 44 місце — тут країни розташовані за кількістю здобутих золотих медалей. Водночас у заліку за загальною кількістю медалей Україна опинилася на 16 місці.