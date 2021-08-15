У Кот-дʼІвуарі вперше за майже 30 років зареєстрували випадок Еболи

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NIAID

У Кот-дʼІвуарі зареєстрували випадок лихоманки Ебола — це перший випадок смертельної хвороби у країні з 1994 року.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра охорони здоровʼя.

Діагноз підтвердив Інститут Пастера. Еболу виявили у 18-річної гвінейської дівчини. Вона виїхала з міста Лабе у Гвінеї і прибула в Кот-дʼІвуар 11 серпня.

«Це одиничний і завезений випадок», — заявив міністр і додав, що пацієнтка лікується у відділенні інтенсивної терапії в Абіджані. У звʼязку з цим премʼєр-міністр Патрік Ачі провів екстрену міжвідомчу нараду.

Міністр закликав громадян до спокою та заявив, що влада активувала план дій у надзвичайних ситуаціях, включно з ідентифікацією та спостереженням за всіма, хто контактував з пацієнткою.

У Кот-дʼІвуарі вже була вакцина проти лихоманки Ебола, яку вводили всім, хто контактував із хворою. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, це перший випадок Еболи в Кот-дʼІвуарі з 1994 року.