У Кот-дʼІвуарі вперше за майже 30 років зареєстрували випадок Еболи
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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NIAID
У Кот-дʼІвуарі зареєстрували випадок лихоманки Ебола — це перший випадок смертельної хвороби у країні з 1994 року.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра охорони здоровʼя.
Діагноз підтвердив Інститут Пастера. Еболу виявили у 18-річної гвінейської дівчини. Вона виїхала з міста Лабе у Гвінеї і прибула в Кот-дʼІвуар 11 серпня.
«Це одиничний і завезений випадок», — заявив міністр і додав, що пацієнтка лікується у відділенні інтенсивної терапії в Абіджані. У звʼязку з цим премʼєр-міністр Патрік Ачі провів екстрену міжвідомчу нараду.
Міністр закликав громадян до спокою та заявив, що влада активувала план дій у надзвичайних ситуаціях, включно з ідентифікацією та спостереженням за всіма, хто контактував з пацієнткою.
У Кот-дʼІвуарі вже була вакцина проти лихоманки Ебола, яку вводили всім, хто контактував із хворою. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, це перший випадок Еболи в Кот-дʼІвуарі з 1994 року.
- Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв перевищила 11 тисяч людей.
- У лютому Міністерство охорони здоровʼя Демократичної Республіки Конго оголосило про новий випадок Еболи.
- Перший випадок зараження людини вірусом Ебола зареєстрували на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини цей показник зараз скоротився майже до 40%.