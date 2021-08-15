Польща ухвалила закон щодо відібраного під час Голокосту майна євреїв. Ізраїль незадоволений і відкликав посла

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European Parliament / Flickr

Президент Польщі Анджей Дуда, попри опозицію з боку Ізраїлю і США, підписав закон, який ускладнить для євреїв повернення власності, яку вони втратили під час і після Другої світової війни.

Про це повідомляють Times of Israel і BBC.

Ізраїль відкликав свого дипломатичного представника у Варшаві для безстрокових консультацій, назвавши закон «антисемітським». У Польщі у відповідь заявили, що мають намір зробити симетричні кроки і відкликати свого посла.

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Закон стосується вимог щодо власності, яку вкрали нацисти, а потім захопив комуністичний режим Польщі. Відповідно до нього, обмежується право нащадків жертв Голокосту на повернення майна: тепер вони можуть оскаржити вилучення власності лише протягом 30 років з моменту ухвалення такого рішення.

Президент Анджей Дуда заявив польському інформаційному агентству PAP, що сподівається, що закон покладе край «ері правового хаосу» та «мафії». Він заперечив, що закон був спрямований конкретно проти євреїв, які пережили Голокост. Уряд заявляє, що відновить правову визначеність на ринку нерухомості та заблокує помилкові позови.

Коли польський парламент ухвалив цей закон, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід і держсекретар США Ентоні Блінкен попросили Дуду не підписувати його. Лапід сказав, що це «завдає шкоди як памʼяті про Голокост, так і правам його жертв». Блінкен сказав, що він «глибоко стурбований», і закликав Польщу ухвалити всеосяжний закон, який регулює вимоги про конфіскацію власності — що вже зробили інші країни Центральної та Східної Європи. Однак премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща «не платитиме за злочини Німеччини».

Під час Другої світової війни в Польщі вбили близько трьох мільйонів євреїв, це 90% єврейської громади країни. Після війни комуністична влада націоналізувала величезну кількість нерухомості, яка залишалася порожньою, тому що її власників вбили.