В Україні за добу виявили майже 700 нових хворих на коронавірус. Найбільше — у столиці

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за добу 14 серпня виявили 695 нових хворих на коронавірус. Про це вранці 15 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

Також за минулу добу 238 людей одужали, 17 померли, а 641 хворого шпиталізували. Загалом з початку пандемії та станом на 15 серпня в Україні виявили 2 265 912 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 255 людей, а одужали 2 196 827.

Що стосується вакцинації, то за добу 14 серпня зробили 76 148 щеплень. Загалом з початку кампанії в Україні імунізували 4 691 020 людей, з них обидві дози отримали 2 718 680.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість випадків захворювання штамом коронавірусу «Дельта». Станом на 12 серпня зафіксували 300 випадків, МОЗ закликає вакцинуватись, адже цей штам більш смертоносний.