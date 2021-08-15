В Україні за добу виявили майже 700 нових хворих на коронавірус. Найбільше — у столиці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за добу 14 серпня виявили 695 нових хворих на коронавірус. Про це вранці 15 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
Також за минулу добу 238 людей одужали, 17 померли, а 641 хворого шпиталізували. Загалом з початку пандемії та станом на 15 серпня в Україні виявили 2 265 912 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 255 людей, а одужали 2 196 827.
Що стосується вакцинації, то за добу 14 серпня зробили 76 148 щеплень. Загалом з початку кампанії в Україні імунізували 4 691 020 людей, з них обидві дози отримали 2 718 680.
Нагадаємо, що в Україні зростає кількість випадків захворювання штамом коронавірусу «Дельта». Станом на 12 серпня зафіксували 300 випадків, МОЗ закликає вакцинуватись, адже цей штам більш смертоносний.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.