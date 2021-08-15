США евакуює співробітників посольства в Кабулі. Таліби захопили ключове місто — Джелалабад

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Сполучені Штати Америки в неділю, 15 серпня, почали евакуацію співробітників посольства у столиці Афганістану Кабулі. Разом з тим бойовики руху «Талібан» захопили місто Джелалабад — п'яте за величиною місто Афганістану. Це було останнє велике місто (за винятком Кабулу), яке перебувало під контролем влади.

Про це повідомляють Reuters і BBC.

«Більшість співробітників готові виїхати, посольство продовжує працювати», — розповів агентству Reuters один з американських посадовців, зазначивши, що зараз посольство залишає невелика група людей.

Окрім цього, уранці 15 серпня бійці «Талібану» без бою взяли місто Джелалабад — це адміністративний центр провінції Нангархар, він лежить між столицею Кабулом і кордоном з Пакистаном. Це було одне з останніх ключових міст, які залишалися під контролем уряду Афганістану. Захоплення Джелалабада означає, що таліби контролюють дороги, що зʼєднують країну з Пакистаном.

Також взяття міста відкриває талібам пряму дорогу до столиці, до якої близько 150 км. Кабул зараз фактично останнє велике місто, що перебуває під контролем афганського уряду.

BBC News

Здати Джелалабад вирішили без бою, щоб уникнути «жертв і руйнувань». Журналіст Тарік Газнівал розмістив у Twitter зображення, які нібито показують, як губернатор провінції Нангархар передає контроль над містом талібам.

Іранський телеканал IRIB стверджує, що «Талібан» контролює 90% Афганістану, тільки Кабул і сусідні провінції під контролем уряду.

Влада США 12 серпня оголосила про скорочення числа співробітників свого посольства в Кабулі. Безпеку їхньої евакуації гарантуватимуть американські війська. Президент США Джо Байден 14 серпня повідомив, що Сполучені Штати розгорнуть в цілому 5 тисяч військових, щоб безпечно вивезти з Афганістану американських дипломатів та евакуювати афганців, які допомагали американським військовим під час військової кампанії.