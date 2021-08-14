У Туреччині кількість загиблих від повені зросла до 40 людей

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Chris Gallagher / Unsplash

На півночі Туреччини кількість загиблих унаслідок повеней зросла до 40 людей. Рятувальники проводять пошукові роботи, намагаючись знайти жертв негоди під завалами будинків.

Про це повідомляє Anadolu.

Рятувальники працюють і вдень, і вночі, щоб допомогти постраждалим. Часом людей доводиться знімати з дахів гелікоптерами.

Повені на півночі Туреччини почалися на цьому тижні після злив. За неофіційними даними, понад дві тисячі людей були евакуйовані, а понад 300 вважаються зниклими безвісти. Негода зруйнувала 5 мостів, заблокувала дороги та залишила кілька населених пунктів без електрики.