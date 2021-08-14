У Туреччині кількість загиблих від повені зросла до 40 людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Chris Gallagher / Unsplash
На півночі Туреччини кількість загиблих унаслідок повеней зросла до 40 людей. Рятувальники проводять пошукові роботи, намагаючись знайти жертв негоди під завалами будинків.
Про це повідомляє Anadolu.
Рятувальники працюють і вдень, і вночі, щоб допомогти постраждалим. Часом людей доводиться знімати з дахів гелікоптерами.
Повені на півночі Туреччини почалися на цьому тижні після злив. За неофіційними даними, понад дві тисячі людей були евакуйовані, а понад 300 вважаються зниклими безвісти. Негода зруйнувала 5 мостів, заблокувала дороги та залишила кілька населених пунктів без електрики.
- З кінця липня через аномальну спеку на західному і південному узбережжі Туреччини вирували лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Девʼятого серпня пожежі в Туреччині майже вдалося загасити. На сході Середземномор’я — у Греції, Італії та Албанії — теж тривають пожежі.
- Раніше повідомлялося, що в турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали понад 50 людей. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях Манавгатського району.
- Терористична організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за підпал лісів у Туреччині. Робітнича партія Курдистану, до якої причетні «Діти вогню», вдається до такої тактики ще з 1990-х років, зокрема у 2020 році вони підпалили 400 гектарів лісів у день річниці вислання свого лідера з Сирії.