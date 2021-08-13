Перед Днем Незалежності Зеленський проведе засідання РНБО
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати на 20 серпня засідання РНБО.
Про це повідомили у пресслужбі Радбезу.
«Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання», — зазначили у раді.
Про час та місце проведення засідання повідомлять додатково
Нагадаємо, 23 серпня у Києві пройде саміт «Кримської платформи». Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Кількість підтверджених учасників установчого саміту збільшилася до 42.
Уже наступного дня, 24 серпня, Україна святкуватиме 30 років незалежності.
- У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі та проліт повітряної колони над Хрещатиком.
- 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил, а після на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни». У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками.