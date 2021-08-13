Перед Днем Незалежності Зеленський проведе засідання РНБО

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати на 20 серпня засідання РНБО.

Про це повідомили у пресслужбі Радбезу.

«Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання», — зазначили у раді.

Про час та місце проведення засідання повідомлять додатково

Нагадаємо, 23 серпня у Києві пройде саміт «Кримської платформи». Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Кількість підтверджених учасників установчого саміту збільшилася до 42.

Уже наступного дня, 24 серпня, Україна святкуватиме 30 років незалежності.