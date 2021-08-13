Перший рейс потягу ГогольTrain присвятили художнику Олександру Ройтбурду

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ГогольTRAIN

Перший з шести рейсів арт-потягу ГогольTrain2021, який вирушить з Києва до Одеси 13 серпня, присвятили памʼяті художника Олександра Ройтбурда.

Нагадаємо, що 8 серпня 2021 року помер Олександр Ройтбурд, на 60-му році життя. Він вважається одним із основних художників «Української нової хвилі» — постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980—1990-х роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України.

ГогольTRAIN

Цього року ГогольTrain зробить шість рейсів на різні культурні події в Україні. Концепція потягу присвячена 30-й річниці Незалежності України. Митці розмалювали вагони за спільною темою «Зшивання країни».

ГогольTrain — це окремий потяг, який рухається за узгодженим із «Укрзалізницею» розкладом. Є декілька категорій квитків: купе і плацкарт, в одну чи в обидві сторони; з або без квитків на події, на які прямує потяг. Вся інформація — тут.

Проєкт ГогольFest підтримує Мінкульт, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти та «Укрзалізниця».