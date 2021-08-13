У Туреччині повінь забрала життя 27 людей. Президент Ердоган їде у постраждалі міста
- Автор:
- Софія Телішевська
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На півночі Туреччини кількість загиблих у результаті повеней зросла до 27 осіб. Рятувальники проводять пошукові роботи та намагаються знайти жертв негоди, які залишилися під завалами будинків.
Понад 1,7 тисячі осіб евакуювали з територій, яким загрожує повінь, повідомляє Hürriyet.
У Міністерстві з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що 25 людей загинули у провінції Кастамону та дві людини у провінції Синоп.
«Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив», — сказав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу. Також у відомстві пообіцяли компенсації для постраждалих громадян.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наразі їде у провінцію Кастамону Бозкурт, яка найбільше постраждала від негоди. Загалом паводки зачепили прибережні провінції Бартин, Кастамону, Сіноп і Самсун.
Рятувальники працюють у посиленому режимі і у Бартині вже повністю відновили подачу електрики. Втім у Кастамону без електрики залишаються 112 сіл, а в Синопі — 86.
Крім того, у Кастамону, Бартин і Синопі 833 людини отримують психосоціальну допомогу.
- З кінця липня через аномальну спеку на західному і південному узбережжі Туреччини вирували лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Девʼятого серпня пожежі в Туреччині майже вдалося загасити. На сході Середземномор’я — у Греції, Італії та Албанії — також тривають пожежі.
- Раніше повідомлялося, що в турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали понад 50 людей. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях Манавгатського району.