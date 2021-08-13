У Туреччині повінь забрала життя 27 людей. Президент Ердоган їде у постраждалі міста

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На півночі Туреччини кількість загиблих у результаті повеней зросла до 27 осіб. Рятувальники проводять пошукові роботи та намагаються знайти жертв негоди, які залишилися під завалами будинків.

Понад 1,7 тисячі осіб евакуювали з територій, яким загрожує повінь, повідомляє Hürriyet.

У Міністерстві з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що 25 людей загинули у провінції Кастамону та дві людини у провінції Синоп.

«Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив», — сказав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу. Також у відомстві пообіцяли компенсації для постраждалих громадян.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наразі їде у провінцію Кастамону Бозкурт, яка найбільше постраждала від негоди. Загалом паводки зачепили прибережні провінції Бартин, Кастамону, Сіноп і Самсун.

Рятувальники працюють у посиленому режимі і у Бартині вже повністю відновили ​​подачу електрики. Втім у Кастамону без електрики залишаються 112 сіл, а в Синопі — 86.

Крім того, у Кастамону, Бартин і Синопі 833 людини отримують психосоціальну допомогу.