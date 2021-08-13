У США рівень шпиталізації дітей із коронавірусом досяг рекордного рівня

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Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

У США фіксують рекордні випадки шпиталізації дітей через штам коронавірусу «Дельта». Їх кількість госпіталізацій вже досягла піку, який перевищив період зимового сплеску.

Про це свідчать дані Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), а деталі розповідає Business Insider.

З 3 до 9 серпня у середньому шпиталізовували 239 дітей на день. Для порівняння, під час спалаху коронавірусу у січні 2021 року до лікарень потрапляли у середньому 217 дітей. Визначення «дитячих» випадків варіюється від штату до штату, але в цілому включає людей у віці 17 років і молодше.

Згідно з щотижневим звітом Американської академії педіатрії, за тиждень, що закінчився 5 серпня, зареєстрували приблизно 94 тисячі нових випадків коронавірусу серед дітей. Це означає, що діти складають близько 15% щотижневих випадків захворювання у США.

Найбільше шпиталізації зустрічаються серед дітей у штатах Флорида та Техас. У Флориді з 1 по 9 серпня у середньому 54 дитини у віці до 18 років надходили до лікарень із коронавірусом. У Техасі — 40. Це набагато вище середнього показника по країні у 5 дітей.

Експерти кажуть, що поки неясно, чи викликає «Дельта» важкий перебіг хвороби у дітей, однак зараз вже стверджують, що цей штам дуже заразний і серед них. Окрім цього, сплеск числа випадків захворювання серед дітей припадає на початок навчального року. У звʼязку з цим CDC закликав всіх у школах носити маски.