Поліція затримала в аеропорту очільника Державної продовольчо-зернової корпорації, який намагався втекти з України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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МВС
Поліція затримала очільника Державної продовольчо-зернової корпорації в аеропорту «Київ». Він разом зі спільником намагався втекти з України.
Про це пише пресслужба МВС.
«Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту «Жуляни» вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності», — йдеться у повідомленні.
Також затримали і його спільника. Їм оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
- Керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації України викрили на масштабних зловживаннях на сотні мільйонів гривень. Як з’ясували правоохоронці, посадовці корпорації через фіктивні підприємства закуповували зернові за кредитні кошти, отримані під державні гарантії. Після чого експортували товар підконтрольним компаніям-нерезидентам, занижуючи вартість і без попередньої оплати товару. За даними поліції, сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів.