NASA розслідує розворот МКС через несподіване включення двигунів російського модуля

Новини

Wikimedia

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) формує експертну групу для розслідування інциденту з російським модулем «Наука» на Міжнародній космічній станції (МКС), який стався 29 липня.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Модуль «Наука» стартував з космодрому «Байконур» 21 липня і через 8 днів пристикувався до МКС на місце модуля «Пірс», який за три дні до цього відстикувався. Після стикування двигуни «Науки» несподівано включилися і повернули МКС на 45 градусів — імпульс довелося компенсувати запуском двигунів модуля «Зірка» та вантажного корабля «Прогрес».

У «Роскосмосі» нештатне включення двигунів «Науки» пояснили роботою із залишками палива. При цьому керівник польотом російського сегмента МКС Володимир Соловйов сказав, що інцидент був повʼязаний зі збоєм у програмному забезпеченні.

Зараз NASA формує склад групи з розслідування й аналізу оцінки наслідків і можливих збитків. Група перевірить всі доступні дані та співпрацюватиме з російською стороною.