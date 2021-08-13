У Міноборони провели бесіду з легкоатлеткою Магучіх через фото з росіянкою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / НОК України
У Міноборони України провели бесіду з легкоатлеткою Ярославою Магучіх (молодший сержант) з приводу фото з росіянкою Марією Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпійських іграх в Токіо, яке викликало критику.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, спортсменка пояснила обійми з росіянкою як наслідок емоцій. «Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що сталося. Сумує з приводу того, як використовували її фото в антиукраїнській пропаганді», — зазначила Маляр, додавши, що Магучіх залишається «вірною Україні».
Маляр запевнила, що всі керівники спортсменів і самі спортсмени, які перебувають у лавах Збройних сил, «будуть належним чином ознайомлені» з Доктриною публічного спілкування ЗСУ, щоб надалі не було подібних інцидентів.
- 7 серпня Магучіх на Олімпіаді здобула бронзову медаль у стрибках у висоту, росіянка Ласіцкене — золоту. Пізніше зʼявилось фото, як вони обіймаються, що і викликало обурення. Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене — капітан Збройних сил Росії. У соцмережах користувачі одразу поділились на кілька таборів: одні пояснювали такий вчинок «емоціями після медалі», інші наголошували, що спорт — поза політикою (так говорили й в Національному олімпійському комітеті), треті — що не треба забувати про війну із Росією.
- Сама Магучіх прокоментувала інцидент 12 серпня, коли повернулася в Україну.