В Україні за добу виявили понад 1 200 нових випадків зараження коронавірусом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні за минулу добу, 12 серпня, зафіксували 1 263 нові випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 73 дитини та 52 медики.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень з коронавірусом потрапили 613 людей, а 44 — померли від ускладнень. Водночас 1 007 хворих одужали.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.
Також за добу 12 серпня в Україні зробили трохи понад 163 тисячі щеплень від коронавірусу. 110 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 52 тисячі — другу.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.