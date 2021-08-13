Батько співачки Брітні Спірс вирішив відмовитися від опікунства над донькою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marc E. / Flickr
Батько відомої співачки Брітні Спірс Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю донькою.
Про це повідомили американські видання про шоу-бізнес Variety та TMZ із посиланням на судові документи.
Адвокат Джеймса Спірса повідомив, що той не бачить реальних підстав для зняття з нього опікунства, але «не вважає, що публічна боротьба з донькою […] буде в її інтересах». Тому він готовий передати це право іншій людині.
«Незалежно від свого формального статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс, він завжди буде беззастережно її любити та піклуватися про її інтереси», — йдеться в документах.
Адвокати співачки привітали таке рішення її батька. Вони вже зазначили, що хочуть перевірити, як Джеймс Спірс розпоряджався майном доньки, доки був її опікуном.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала у психлікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти і приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діє тільки в інтересах своєї дочки та бажає їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.