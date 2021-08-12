Розкрадання 27 млн гривень на реконструкції площі: суд узяв під варту заступника мера Миколаєва

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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 діб заступника мера Миколаївської міськради Сергія Коренєва, підозрюваного в розкраданні майже 27 млн гривень із бюджету під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Відповідне рішення суддя ВАКС ухвалила 12 серпня.

Згідно з рішенням суду, Коренєв перебуватиме під вартою до 8 жовтня або може вийти під заставу в 3 мільйони 518 тисяч 500 гривень та носити електронний засіб контролю (браслет).