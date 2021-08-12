В Італії через масштабні лісові пожежі загинули вже чотири людини. В окремих регіонах просять ввести надзвичайний стан

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На півдні Італії спалахнули масштабні лісові пожежі, загинули вже чотири людини.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Через антициклон «Люцифер», який приніс надвисокі температури (+48,8 °С) з пустелі Сахара, спалахнули ліси Калабрії, Сицилії, Сардинії та Кампанії.

У вівторок рятувальники виявили тіло чоловіка в місті Гроттер (Калабрія), полум’я охопило його заміський будинок, і він не зміг вибратися.

Минулої доби ще дві людини загинули у Калабрії та одна на Сицилії.

Також госпіталізували багато людей із опіками, вони намагалися врятувати свої будинки від вогню.

За прогнозами синоптиків, найспекотніше в Італії буде у пʼятницю, 13 серпня. У «червоній зоні» зараз перебувають 10 міст, завтра їхня кількість зросте до 15, а у суботу — до 17 (Анкона, Барі, Болонья, Больцано, Брешіа, Кальярі, Кампобассо, Флоренція, Фрозіноне, Латіна, Неаполь, Палермо, Перуджа, Рієті, Рим, Трієст і Вітербо).

Через стрімке поширення вогню у Калабрії просять італійський уряд ввести надзвичайний стан.