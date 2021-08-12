Іспанія дозволила випробувати на людях свою першу вакцину від коронавірусу

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International Monetary Fund / Flickr

Агентство з лікарських засобів і медичних виробів Іспанії дозволило використання першої у країні власної вакцини проти коронавірусу для клінічних випробувань на людях.

Про це повідомляє El Pais.

Вакцину PHH-1V розробила іспанська фармацевтична компанія Hipra. У компанії заявили, що зможуть виробити 1,2 мільйона доз вакцин до 2023 року. Випробування в першій фазі спрямовані на перевірку безпечності, толерантності, імуногенності (здатності викликати імунну відповідь) та ефективності вакцини.

Під час першої фази випробовування вакцину PHH-1V порівнюватимуть з іншими препаратами, які вже дозволено застосувувати на людях. Очікується, що до першого етапу залучать 30 людей від 18 до 30 років.

Вакцину перевірятимуть на добровольцях, які до цього не хворіли на коронавірус і не отримали першої дози вакцини проти COVID-19 від інших компаній. Добровольці також не знатимуть, чи отримують вони вакцину PHH-1V, чи перебувають у контрольній групі, якій дадуть дві дози дозволеної мРНК-вакцини, як наприклад Pfizer-BioNTech, з інтервалом у три тижні.