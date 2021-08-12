CNN: Розвідка США не дійшла єдиного висновку про походження коронавірусу. Варіантів декілька

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Plastifikator x «Бабель»

Розвідка США поки не змогла встановити єдину причину появи у світі коронавірусу. Там розглядають кілька варіантів.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Після трьох місяців розслідування фахівці не дійшли єдиного висновку і розглядають дві основні версії: поява вірусу природнім шляхом і витік його з лабораторії. Наразі вони переглядають свій звіт напередодні його презентації президенту США Джо Байдену.

У травні Байден дав розвідці 90 днів на те, щоб встановити справжні причини походження коронавірусу. Але попередні дані звіту свідчать про те, наскільки складно буде світові знайти витоки пандемії.