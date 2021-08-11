Дрифт на Софійській площі: Мінкультури звернулося до правоохоронців і ініціюватиме зміни до законодавства
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до правоохоронних органів про порушення компанією Red Bull, яка дозволила собі небезпечний дрифт в буферній зоні ЮНЕСКО.
Про це у Telegram написав міністр Олександр Ткаченко.
«Ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням над історичним центром Києва. Повернення Софійської площі в первісний стан — це само собою. Має бути пряме, чітке фінансове покарання компанії, що влаштувала перегони, відповідальність чиновників, які мали цьому протистояти, та поліцейських, які мали це зупинити», — пояснив він.
Ткаченко нагадав, що все це відбувалося у буферній зоні ЮНЕСКО без жодного узгодження ані з заповідником «Софія Київська», ані з Мінкультури. «Міністерство буде ініціювати зміни до законодавства України, що всі такі «акції», що відбуваються на історичних, заповідних територіях, зокрема, внесених у буферну зону ЮНЕСКО, мають узгоджуватися з Міністерством», — зазначив Ткаченко.
- Уранці 10 серпня в мережі зʼявилися відео, на яких два гоночні автомобілі дрифтували на Софійській площі. У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull — на авто був цей напис. Сама ж компанія раніше анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана.
- КМДА заявила, що не давала дозволу, а поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». При цьому на відеозаписах видно, що під час зйомок на площі були поліцейські.
- Співачка alyona alyona, яка була на зйомках, розповіла в Instagram, що це був ролик із Шанаганом до Дня Незалежності України. За її словами, представники Red Bull запевняли, що отримали всі необхідні дозволи.
- Площу зараз відмивають від слідів шин. Попередні збитки для бруківки на столичній Софійській площі від зйомки Red Bull оцінили в 50 тисяч гривень. Гоночні автомобілі, які влаштували дрифт, вилучила прокуратура. Тим часом українці в соцмережах різко критикують компанію.