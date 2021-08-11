Дрифт на Софійській площі: Мінкультури звернулося до правоохоронців і ініціюватиме зміни до законодавства

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Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до правоохоронних органів про порушення компанією Red Bull, яка дозволила собі небезпечний дрифт в буферній зоні ЮНЕСКО.

Про це у Telegram написав міністр Олександр Ткаченко.

«Ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням над історичним центром Києва. Повернення Софійської площі в первісний стан — це само собою. Має бути пряме, чітке фінансове покарання компанії, що влаштувала перегони, відповідальність чиновників, які мали цьому протистояти, та поліцейських, які мали це зупинити», — пояснив він.

Ткаченко нагадав, що все це відбувалося у буферній зоні ЮНЕСКО без жодного узгодження ані з заповідником «Софія Київська», ані з Мінкультури. «Міністерство буде ініціювати зміни до законодавства України, що всі такі «акції», що відбуваються на історичних, заповідних територіях, зокрема, внесених у буферну зону ЮНЕСКО, мають узгоджуватися з Міністерством», — зазначив Ткаченко.