У Німеччині медсестра замість вакцини від коронавірусу колола фізрозчин. Щеплення отримали майже 9 тисяч осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Marco Verch / Flickr
У Німеччині в Нижній Саксонії розслідують підміну вакцини від коронавірусу фізрозчином. За даними слідства, одна з медсестер центру у Фрисландії навмисно підмінила вакцину і зробила щеплення близько 8 600 людям.
Про це повідомляють The Guardian і Euronews.
Фізіологічний розчин не шкідливий для організму, але більшість постраждалих від дій медсестри — люди похилого віку із групи ризику. Вони не отримали захист від вірусу, і тепер владі доведеться перевіряти кожного постраждалого, щоб оперативно всіх вакцинувати. Ідеться про людей, які отримали щеплення в центрі в період з 5 березня до 20 квітня.
Поліція вважає це актом саботажу. Медсестра — антивакцинаторка. За даними правоохоронців, у своїх соціальних мережах вона розміщувала відповідні матеріали та неодноразово висловлювала скептичні думки про вакцинацію.
Сама медсестра запевняє, що випадково розбила ампули вакцини Pfizer і хотіла приховати цей факт, наповнюючи шприци фізрозчином.
- Подібне раніше відбулося у Франції. Там замість вакцини фізрозчин отримали 140 людей.
- Раніше в Німеччині доктор медичних наук і бізнесмен Вінфрід Штеккер власноруч створив препарат, який, імовірно, може допомогти від коронавірусу, і випробовував його на собі, своїй дружині та дітях, а також на десятках добровольців. Проти нього порушили справу.