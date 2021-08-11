Російському опозиціонеру Навальному висунули нове звинувачення — у створенні «Фонду боротьби з корупцією»

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Пресслужба Московського міськсуду

Російському опозиціонеру Олексію Навального, який зараз перебуває у вʼязниці, висунули звинувачення у створенні «Фонду боротьби з корупції» — «організації, що зазіхає на особистість і права росіян».

Про це Слідчий комітет Росії повідомив у середу, 11 серпня.

Кримінальне провадження за цією статтею відкрили у грудні 2020 року. Навальному може загрожувати штраф до 200 тисяч рублів (понад 72 тисячі гривень), примусові роботи, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідчий комітет пояснює, що Навальний, його соратники та фонд поширювали на своїх сторінках у соцмережах публікації, «що містять заклики до участі громадян Російської Федерації в неузгоджених мітингах у січні поточного року». Наголошується, що Навальний знав, що ці заходи є «протиправними» та неузгодженими і що за участь у них передбачена адміністративна відповідальність.

У Навального назвали це «черговим безглуздим звинуваченням» і додали, що ніхто так не зазіхає на особистість і права громадян, «як сам Путін і все його прихвосні».

Зазначимо, що «Фонд боротьби з корупцією» з 10 серпня 2021 року перебуває у переліку терористів. Внесення до цього реєстру означає, що організаціям заблокують існуючі рахунки та заборонять відкривати нові.

«Фонд боротьби з корупцією» був створений Олексієм Навальним у 2011 році. Він обʼєднує всі проєкти Навального і займається збором коштів на їхню роботу.