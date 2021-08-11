СБУ виявила у депутатів на Кіровоградщині арсенал зброї. Їх підозрюють у здирництві

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Прес-служба СБУ

Служба безпеки України виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого – пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби. Правоохоронці знайшли зброю під час розслідування кримінального провадження про можливу причетність викритих депутатів до системної корупції. Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил.

Зловмисники вимагали $60 тисяч від керівника комерційної структури у сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За гроші вони обіцяли підприємцю посприяти у закритті відповідного провадження та уникнення кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали двох зловмисників після передачі всієї суми хабара. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу. Крім того, силовики перевіряють інформація про можливе використання депутатами зброї для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України. Також перевіряється причетність до протиправної діяльності посадовців регіональних підрозділів фіскальної і податкової служб.