СБУ обнаружила у депутатов в Кировоградской области арсенал оружия. Их подозревают в вымогательстве

Служба безопасности Украины обнаружила у троих депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого — пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы. Оружие нашли во время расследования уголовного производства о возможной причастности депутатов к системной коррупции. Среди организаторов противоправной деятельности — руководитель областной организации одной из политических сил.

Злоумышленники требовали $60 тысяч от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За деньги они обещали предпринимателю посодействовать в закрытии соответствующего производства и избежании уголовной ответственности.

Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Кроме того, силовики проверяют информацию о возможном использовании депутатами оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины. Также проверяется причастность к деятельности депутатов чиновников региональных подразделений фискальной и налоговой служб.