У Полтаві за перше щеплення від коронавірусу видаватимуть квитки у театр
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
У Полтаві за перше щеплення від коронавірусу, яке зроблять у вихідні 14 та 15 серпня, подарують 110 квитків на театральні вистави.
Про це у середу, 11 серпня, повідомив глава області Олег Синєгубов.
Так, у суботу, 14 серпня, у центрі вакцинації у ТРЦ «Київ» даруватимуть 60 квитків на виставу «Великий льох» у Театрі ляльок.
У неділю, 15 серпня, 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на виставу «Тарас Бульба» тим, хто отримає перше щеплення у центрі вакцинації в ПД «Листопад».
Нагадаємо, що у Києві за вакцинацію від коронавірусу у ТРЦ Blockbuster Mall видавали безкоштовні квитки на футбольні матчі, які відбулись 7 та 10 серпня.
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