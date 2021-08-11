Польська авіакомпанія LOT почала літати в районі Криму під відповідальністю України

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Польська авіакомпанія LOT почала виконувати польоти в Сімферопольському районі польотної інформації. Рейси виконуються під відповідальністю України.

Про це у своєму Facebook написав очільник «Украероруху» Андрій Ярмак.

«З початку цього тижня транзитних польотів у повітряному просторі України стало ще більше! Після тривалих перемовин відновила польоти у Сімферопольському районі польотної інформації польська авіакомпанія LOT Polish Airlines», — зазначив він.

Також він розповів, що цей повітряний простір почала використовувати і вантажна авіакомпанія Cargolux.