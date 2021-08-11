Польская авиакомпания LOT начала летать в районе Крыма под ответственностью Украины

Польская авиакомпания LOT начала выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации. Рейсы выполняются под ответственностью Украины.

Об этом в своем Facebook написал глава «Украэроруха» Андрей Ярмак.

«С начала этой недели транзитных полетов в воздушном пространстве Украины стало еще больше! После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT Polish Airlines», — отметил он.

Также он рассказал, что это воздушное пространство начала использовать и грузовая авиакомпания Cargolux.