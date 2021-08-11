Польская авиакомпания LOT начала летать в районе Крыма под ответственностью Украины

Польская авиакомпания LOT начала выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации. Рейсы выполняются под ответственностью Украины.
Об этом в своем Facebook написал глава «Украэроруха» Андрей Ярмак.
«С начала этой недели транзитных полетов в воздушном пространстве Украины стало еще больше! После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT Polish Airlines», — отметил он.
Также он рассказал, что это воздушное пространство начала использовать и грузовая авиакомпания Cargolux.
- Среди преимуществ использования воздушного пространства под ответственностью Украины является безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, которые подтверждены европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, а также кратчайшие маршруты и экономия времени и горючего.
- В мае суд обязал андоррскую авиакомпанию Gestio Integral Dʼaeronaus Martinez SL выплатить штраф Украине за полеты над оккупированным Крымом и Черным морем.