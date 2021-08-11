Волонтери з організації «Києве, мий» самостійно почали відмивати плитку на Софійській площі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба КМДА
Відмивання бруківки на Софійській площі у Києві триватиме декілька днів. Учора, 10 серпня, представники компанії Red Bull UA, яка організувала зйомку з дрифтуванням, намагалися відмити плитку, але безрезультатно.
Уже сьогодні, 11 серпня, волонтери з організації «Києве, мий» взялись самостійно відмивати пішохідну зону в історичному центрі Києва.
Співзасновник організації Єлісей Ходоловський повідомив «Бабелю», що всі роботи вони виконують за свою кошти і Red Bull наразі не зверталася до них з пропозицією компенсувати витрати.
«За три години ми відмили чотири квадрати, якщо брати до уваги всю площу, то на її прибирання піде приблизно три дні», — зазначив Ходоловський.
Наразі уже половина площі прибрана від слідів дрифту. В день інциденту компанія Red Bull попросила вибачення за свої дії, мовляв не передбачили, що наслідки будуть такими масштабними.
- Уранці 10 серпня в мережі зʼявилися відео, на яких два гоночні автомобілі дрифтували на Софійській площі. У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull — на авто був цей напис. Сама ж компанія раніше анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана.
- КМДА заявила, що не давала дозволу, а поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». При цьому на відеозаписах видно, що під час зйомок на площі були поліцейські.
- Співачка alyona alyona, яка була на зйомках, розповіла в Instagram, що це був ролик із Шанаганом до Дня Незалежності України. За її словами, представники Red Bull запевняли, що отримали всі необхідні дозволи.
- Площу зараз відмивають від слідів шин. Попередні збитки для бруківки на столичній Софійській площі від зйомки Red Bull оцінили в 50 тисяч гривень. Гоночні автомобілі, які влаштували дрифт, вилучила прокуратура. Тим часом українці в соцмережах різко критикують компанію.