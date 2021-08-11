Волонтери з організації «Києве, мий» самостійно почали відмивати плитку на Софійській площі

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Пресслужба КМДА

Відмивання бруківки на Софійській площі у Києві триватиме декілька днів. Учора, 10 серпня, представники компанії Red Bull UA, яка організувала зйомку з дрифтуванням, намагалися відмити плитку, але безрезультатно.

Уже сьогодні, 11 серпня, волонтери з організації «Києве, мий» взялись самостійно відмивати пішохідну зону в історичному центрі Києва.

Співзасновник організації Єлісей Ходоловський повідомив «Бабелю», що всі роботи вони виконують за свою кошти і Red Bull наразі не зверталася до них з пропозицією компенсувати витрати.

«За три години ми відмили чотири квадрати, якщо брати до уваги всю площу, то на її прибирання піде приблизно три дні», — зазначив Ходоловський.

Наразі уже половина площі прибрана від слідів дрифту. В день інциденту компанія Red Bull попросила вибачення за свої дії, мовляв не передбачили, що наслідки будуть такими масштабними.