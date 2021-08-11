СБУ підтвердила, що заборонила вʼїзд Кіркорову
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Тітов Сергій / УНІАН
Служба безпеки України підтвердила, що заборонила в’їзд до України на три роки російському артисту та продюсеру Філіпу Кіркорову. Це рішення ухвалили ще 7 червня 2021 року.
Про це СБУ заявила в коментарі «Детектор медіа» 11 серпня.
Це рішення ухвалили в інтересах нацбезпеки і на основі закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Зазначимо, що Україна до чорного списку Мінкульту внесла його ще 22 червня 2021 року. Тоді СБУ пояснила, що підставою стали неодноразові концерти Кіркорова на території окупованого українського півострова та заяви про «російський» Крим. У відповідь на це Кіркоров записав відеозвернення і заявив, що таке рішення робить його «більш популярним», тож він «вдячний і пишається» тим, що його визнали загрозою для нацбезпеки.
Однак пізніше СБУ рекомендувала виключити його із чорного списку через наявність судових прецедентів.
- У січні 2021 року Міграційна служба Литви заборонила на 5 років вʼїзд Кіркорову через те, що він підтримує окупацію Криму. Співак цю заборону оскаржив.
- У березні 2021 року — напередодні сьомої річниці окупації Криму — Кіркоров написав в Instagram, що «тоді відбулася історична подія — Крим і Росія воззʼєдналися», і говорив, що влітку поїде до Криму.