Reuters: Працівникам Google, які працюють з дому, зменшать зарплату

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Працівники Google, які перейдуть на постійну віддалену роботу, можуть отримувати меншу зарплату, ніж ті, хто працюватиме в офісі.

Компанія ще не озвучила цю інформацію, але уже зробила відповідні розрахунки, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Наразі у всіх співробітників Google різна зарплата, оскільки на це, зокрема, впливає віддаленість від місця роботи.

За попередніми розрахунками, працівник, який мешкає в годині їзди від Нью-Йорка поїздом, буде отримувати на 15% менше, якщо буде працювати з дому.

Один зі співробітників на умовах анонімності каже, що добирається до офісу в Сіетлі із сусіднього округу і, ймовірно, його очікує скорочення заробітної плати приблизно на 10%, якщо він працюватиме з дому повний робочий день.

«Це така ж сума скорочення зарплати, як і сума останнього підвищення моєї зарплати», — зазначив чоловік, додавши, що все-таки ходитиме в офіс.

Професор соціології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Джейк Розенфельд, який досліджує оплату праці, сказав, що така схема Google викликає здивування, оскільки компанія може дозволити собі платити працівникам, які вирішили працювати віддалено, колишню зарплату.

Раніше компанія заявила, що до офісів Google зможуть повернутися тільки ті співробітники, які зроблять щеплення проти коронавірусу. Виняток зроблять для тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин.

При цьому співробітникам дозволили залишатися на віддаленій роботі до 18 жовтня, оскільки «багато хто стурбовані локальними спалахами захворюваності через штам «Дельта» і побоюються працювати з офісу». А люди, які опинилися в особливих обставинах, зможуть залишатися на віддаленій роботі до кінця 2021 року.