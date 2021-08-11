Лісові пожежі в Алжирі: кількість загиблих перевищила 40 людей, більшість з них — військові

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Twitter / Mohammed Ali Patel

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж в Алжирі перевищила 40 людей. Переважна більшість з них — військові, які намагалися загасити вогонь.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ країни Камела Бельджуда.

На думку міністра, причиною пожеж став підпал. Там проведуть розслідування, аби встановити винних.

«Тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж у кількох населених пунктах», — сказав він.

Наразі військові та пожежники намагаються локалізувати вогонь та зупинити його поширення.