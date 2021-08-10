Розробник вакцини Pfizer вважає, що для захисту від нових штамів COVID-19 знадобиться третя доза препарату

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Leon Neal / Staff

Компанія BioNTech, яка розробила разом із Pfizer вакцину від COVID-19, вважає, що на тлі циркуляції штамів коронавірусу може знадобитися введення третьої дози вакцини.

Про це пише Politico з посиланням на головного медичного спеціаліста компанії Озлем Тюречі.

«Третя доза може знадобитися протягом 6—12 місяців після повного курсу вакцинації для підтримки найвищого рівня захисту», — заявила вона під час представлення фінансових результатів діяльності компанії.

Тюречі зазначила, що хоча нинішні дослідження демонструють «повноцінну ефективність вакцини проти наявних варіантів» коронавірусу, третя доза препарату ініціює «міцну нейтралізуючу відповідь» штаму «Дельта». При цьому в BioNTech не розглядають варіанту доопрацювання вакцини для боротьби зі штамом «Дельта».

Водночас глава BioNTech Угур Шахін уточнив, що ця ситуація може змінитися з появою наступних варіантів COVID-19. Він допустив, що «в подальший період — від 6 до 12 місяців — виникнуть наступні варіанти вірусу, які можуть потребувати адаптації вакцини».