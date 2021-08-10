Вбивство українців у колонії «ДНР»: прокуратура порушила справу

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Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу через смерть щонайменше двох громадян України в одній з колоній на території «ДНР».

Про це повідомляється на сторінці прокуратури.

Слідчі зʼясували, що 6 серпня на території Кіровської виправної колонії № 33 у місті Хрестівка Донецької області невідомими особами було вбито засуджених. Один із загиблих — 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється.

Провадження порушили за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу. Розслідування проведе поліція Краматорська.

9 серпня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у колонії на непідконтрольній території були вбиті троє громадян України. Наразі відомі імена двох убитих — це дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, судимий за вбивство 18-річного хлопця, і Олександр Давидов. Інформацію про третього вбитого бойовики приховують.