Комбінат Фірташа позбавили ліцензії на родовище титанових руд. Його звинувачують у фінансуванні тероризму

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Гонтар Володимир / УНІАН

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) позбавила «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (МГЗК), який входить до холдингу Group DF олігарха Дмитра Фірташа, ліцензії на розробку Селищанського родовища титанових руд.

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

Такий наказ служба затвердила 4 серпня. Вона передала право на розробку родовищ «Обʼєднаній гірничо-хімічній компанії». 9 серпня 2021 року між Держгеонадр та ОГХК був підписаний договір про купівлю-продаж спецдозволу на користування надрами.

«Як вказано у наказі Держгеонадр, позбавлення МГЗК права на отримання спецдозволу на користування надрами ухвалено в «зв’язку з надходженням інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу про те, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні», — заявили в компанії.

Підставою для цього рішення став лист Управління СБУ в Житомирській області. Відомство повідомило про наявність кримінальної справи від січня 2015 року в якому висувалися звинувачення у фінансуванні тероризму. В Group DF запевняють, що на цей час ці звинувачення повністю зняті СБУ у 2020 році у зв’язку з відсутністю складу злочину.

«Group DF офіційно заявляє, що жодних законних підстав для перегляду підсумків аукціону немає. Юридична служба титанового бізнесу Групи оскаржить незаконне рішення Госгеонадр в суді і, якщо буде потрібно, відстоюватиме свої законні права в міжнародних судах», — підкреслили в компанії.