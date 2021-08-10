Освітній омбудсмен заявив, що недопуск невакцинованих освітян до роботи в школі є незаконним. Він обіцяє їх захищати
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не вакцинувався від коронавірусу.
Відповідну заяву він опублікував на сайті 10 серпня.
Горбачов обіцяє захищати всіх педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи.
Однак омбудсмен наголосив, що провакцинований педагог підвищує шанси закладу освіти проводити навчання більшість часу очно, а не дистанційно. Адже заклади не в «зеленій» зоні, у яких 80% працівників не будуть провакциновані, мають працювати дистанційно.
Нагадаємо, що, якщо у закладі освіти провакцинувалися лише 20% працівників, такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно.
Перед цим міністр освіти Сергій Шкарлет наголошував, що примусової вакцинації педагогічних працівників від коронавірусу не буде: «Ніхто не буде примушувати вакцинуватися. Якщо немає 80% [вакцинованих педпрацівників], освітній процес відбувається в дистанційному, змішаному режимі, але відбувається у будь-якому випадку».
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що умовою роботи шкіл під час посиленого карантину стане вакцинація учителів. За його словами, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів. Якщо не провакциновані — дистанційне навчання.
- У МОЗ уже прогнозують повернення жорсткого карантину та переведення країни в «червону» зону. Там вважають, що це лише питання часу через поширення штаму «Дельта».