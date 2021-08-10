Освітній омбудсмен заявив, що недопуск невакцинованих освітян до роботи в школі є незаконним. Він обіцяє їх захищати

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не вакцинувався від коронавірусу.

Відповідну заяву він опублікував на сайті 10 серпня.

Горбачов обіцяє захищати всіх педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи.

Однак омбудсмен наголосив, що провакцинований педагог підвищує шанси закладу освіти проводити навчання більшість часу очно, а не дистанційно. Адже заклади не в «зеленій» зоні, у яких 80% працівників не будуть провакциновані, мають працювати дистанційно.

Нагадаємо, що, якщо у закладі освіти провакцинувалися лише 20% працівників, такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно.

Перед цим міністр освіти Сергій Шкарлет наголошував, що примусової вакцинації педагогічних працівників від коронавірусу не буде: «Ніхто не буде примушувати вакцинуватися. Якщо немає 80% [вакцинованих педпрацівників], освітній процес відбувається в дистанційному, змішаному режимі, але відбувається у будь-якому випадку».