Образовательный омбудсмен заявил, что недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным. Он обещает их защищать

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не вакцинировался от коронавируса.

Соответствующее заявление он опубликовал на сайте 10 августа.

Горбачев обещает защищать всех педагогических работников, если директора не будут пускать их к работе.

Однако омбудсмен отметил, что вакцинированый педагог повышает шансы учебного заведения проводить обучение большую часть времени очно, а не дистанционно. Ведь заведения не в «зеленой» зоне, у которых 80% работников не будут вакцинированы, должны работать дистанционно.

Напомним, что, если в учебном заведении провакцинировались только 20% работников, такое заведение будет обязано работать дистанционно.

Перед этим министр образования Сергей Шкарлет подчеркивал, что принудительной вакцинации педагогических работников от коронавируса не будет: «Никто не будет принуждать вакцинироваться. Если нет 80% [вакцинированных педагогов], образовательный процесс в дистанционном, смешанном режиме, но будет происходит в любом случае».