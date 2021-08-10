У Британії повністю вакцинували від коронавірусу 75% дорослого населення

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International Monetary Fund / Flickr

Уряд Великої Британії заявив, що 75% дорослого населення країни вакциновано від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Наразі ввели 86 780 455 доз, при цьому 47 091 889 людей (89%) отримали перший укол. Другу дозу отримали 39 688 566 людей (75%).

Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон віддав належне «неймовірній» кампанії зі впровадження вакцини, заявивши, що вона забезпечує життєво важливий захист людей у всій країні.

«Це величезне національне досягнення, яким ми всі повинні пишатися. Дуже важливо, щоб ті, хто ще не вакцинований, якомога швидше звернулися за допомогою і записатися на щеплення — аби захистити себе, захистити своїх близьких і дозволити всім нам безпечно користуватися нашими свободами», — зазначив Джонсон.

Міністр охорони здоровʼя Саджид Джавід назвав цю цифру «неймовірною» і зазначив, що це результат роботи Національної служби здоровʼя, волонтерів і всіх інших, кого залучили до процесу вакцинації.