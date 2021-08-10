У Державній продовольчо-зерновій корпорації виявили зловживання на сотні мільйонів гривень

Новини

Керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації України викрили в масштабних зловживаннях на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як з’ясували правоохоронці, посадовці корпорації через фіктивні підприємства закуповували зернові за кредитні кошти, отримані під державні гарантії. Після чого експортували товар на підконтрольні компанії-нерезиденти, занижуючи вартість і не здійснюючи попередню оплату товару.

За даними слідчих, лише із січня до травня 2021 року ділки уклали близько 10 збиткових зовнішньо-економічних контрактів на експорт зерна.

Також відомо про факти зловживання посадовців корпорації під час укладення договорів про страхування майна — тариф за оформленим документом був у 3—5 разів вищим за ринкову вартість таких послуг.

Наразі у приміщеннях ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в офісах підприємств і за місцем проживання фігурантів (на території кількох областей) проводять санкціоновані обшуки. Правоохоронці вже вилучили документи й електронні носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Встановлюється точна сума збитків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. ч. 2, 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.