У Державній продовольчо-зерновій корпорації виявили зловживання на сотні мільйонів гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації України викрили в масштабних зловживаннях на сотні мільйонів гривень.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Як з’ясували правоохоронці, посадовці корпорації через фіктивні підприємства закуповували зернові за кредитні кошти, отримані під державні гарантії. Після чого експортували товар на підконтрольні компанії-нерезиденти, занижуючи вартість і не здійснюючи попередню оплату товару.
За даними слідчих, лише із січня до травня 2021 року ділки уклали близько 10 збиткових зовнішньо-економічних контрактів на експорт зерна.
Також відомо про факти зловживання посадовців корпорації під час укладення договорів про страхування майна — тариф за оформленим документом був у 3—5 разів вищим за ринкову вартість таких послуг.
Наразі у приміщеннях ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в офісах підприємств і за місцем проживання фігурантів (на території кількох областей) проводять санкціоновані обшуки. Правоохоронці вже вилучили документи й електронні носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Встановлюється точна сума збитків.
Відкрито кримінальне провадження за ч. ч. 2, 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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