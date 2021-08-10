У китайській провінції евакуювали 150 тисяч жителів, аби вони не зіштовхнулися з мігруючими слонами

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У Китаї влада провінції Юньнань евакуювала понад 150 тисяч місцевих жителів, щоб уникнути їх зіткнення із 14 мігруючими дикими азіатськими слонами.

Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа.

Стадо з 14 диких азіатських слонів наближається до традиційного місця свого проживання після тривалого поневіряння, що тривало майже півтора року. Приблизно о восьмій годині вечора в неділю, 8 серпня, стадо слонів перетнуло річку Юаньцзян і продовжує рухатися на південь.

Щоб повернути стадо слонів у їхнє рідне середовище, залучили понад 25 тисяч поліцейських і працівників, а також транспорт і дрони. Під час міграції слонам дали близько 180 тонн корму. Зараз тварини перебувають у хорошому стані.

Минуло близько 17 місяців відтоді, як стадо диких азіатських слонів покинуло своє первісне середовище проживання — заповідник у провінції Юньнань.

Дикі азіатські слони, які є одним з унікальних видів у тропічних лісах, перебувають під державною охороною першої категорії у Китаї. Завдяки активним зусиллям щодо захисту навколишнього середовища і дикої природи популяція цього виду у країні зросла до 300 особин. У Китаї ці слониживуть переважно на території провінції Юньнань.